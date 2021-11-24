Bilecik Kalesi nerede ne zaman fethedildi Osman Bey nasıl çıkacak?

ATV ekranlarının en çok izlenen, sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bilecik Kalesi'ne hapsedilen Osman Bey nasıl kurtulacak merak konusu oldu. Peki Bilecik Kalesi nerede, ne zaman fethedildi, hala duruyor mu?

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Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Dizi her bölümü ile merakla izleniyor. Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman konusu 600 yıldır hüküm süren Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı olan Osman Gazi’nin iki eşi vardı. Osman Gazi’den sonra tahta geçen Orhan Gazi’nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı. Osman Gazi’nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey’in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.

Lefke Kalesi Bilecik'in Neresindedir?

Son zamanlarda gündemde olan Lefke Kalesi'nin nerede olduğu merak edilmektedir. Lefke Kalesi, Bilecik ilinin Osmaneli ve Büyükyenice köylerinde yer almaktadır. Lefke Kalesi 2017 yılında sit alanı ilan edilmiş olup kalenin kalıntılarının bulunduğu bölge koruma altına alınmıştır.

Tarihi Kale'nin Özellikleri ve Hikayesi

Tarihi Lefke Kalesi'nin Özellikleri ve hikayesini şu başlıklar altında sıralamak mümkündür:

Lefke Kalesi çok korunaklı bir tepede yer almaktadır.

Bilecik ilinin Osmaneli ilçesinde bulunan Kale'nin olduğu bölge geçmişte 18 medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

M.Ö 8.000 li yıllara kadar giden bir geçmişi olan Lefke Kalesi çok önemli bir tarihi kaledir. Antik dönemden günümüze gelmiş tarihi öneme sahip bir yerdir.

Lefke Kalesi 1307 tarihinde Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti'ne kazandırılmış en önemli kaleler arasında yer almaktadır.

Lefke Kalesi Roma Ordu yolu olarak Haçlı seferleri döneminde de stratejik öneme sahip ve antik çağdan günümüze gelmiş bir kale olmak özelliğini taşımaktadır.

İlk kez 1075 tarihinde Selçuklular zamanında Türk hakimiyetine girmiştir.

Kuruluş Osman 72. bölüm özeti:

Osman Bey'in korkusuz hamlesi

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

Nikola, Mari ile evlenmek istiyor

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

Osman Bey kaleden nasıl çıkacak?

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak? Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?