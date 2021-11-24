İsviçreli ekonomist kur yükselişindeki gerçeği açıkladı

İsviçreli ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında toplu bir düşüş yaşandığını, kur yükselişinin sadece Türk Lirası (TL) ile alakalı bir durum olmadığını söyledi.

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TÜRKİYE'de döviz kurlarındaki yukarı yönlü artış sürüyor. Türk Lirası (TL) karşısında rekor üstüne rekor kırılırken uzmanlar bu durumu doların son zamanların en güçlü noktasında olmasına bağlıyor.

Bloomberg HT'ye konuşan Syz Group'un baş yatırım sorumlusu İsviçre kökenli ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında dolar karşısında değer kaybeden tek paranın Türk Lirası olmadığını söyledi. Monchau, doların güçlü olduğu dönemlerin küresel piyasalarda bir risk durumu oluşturduğunu ifade ederken şunları söyledi:

"Sanıyorum ki geçen hafta yaşanan şey piyasaları şaşırttı, şok ortamı yarattı. Türk Lirası'nın da tepki verdiği gördük. Görünüşe göre yetkililer büyüme yanlısı bir gündemle ilerlemek istiyorlar. O yüzden faizleri indiriyorlar. Evet, aslında Türkiye'de büyüme var. Bu yıl yüzde 9'luk bir büyümeden bahsediyoruz. İhracat, turizm çok iyi bir iş çıkarıyor ancak Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybı yaşaması bir risk. Çünkü dış finansal ihtiyacı var. Bu da bir risk yaratıyor.