Hüseyin Çelik: Başımıza taş düşse dış güçlere havale ediyoruz

TÜRKİYE ekonomisinde son zamanlarda yaşanan olaylara değinen AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, hükumeti eleştirdi.

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Döviz kurunda art arda yaşanan artışlar Türkiye kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu. Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken hükumet tarafından yapılan ilk açıklamalar Türk ekonomisine dış güçler tarafından yapılan saldırılar olarak değerlendirildi.

Konuyla ilgili AK Partinin 58. ve 59. hükumetinde bakan olan Hüseyin Çelik'ten sürpriz bir çıkış geldi. Ekonomi alanında yaşanan olumsuz tabloya değinen Çelik, yaşanan tabloyu dış güçlere bağlamanın doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Başımıza taş düşse dış güçlere havale edip kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bir ülkede demokrasi ve can güvenliği yoksa kimse yatırım yapmaz. Vatandaşlık almak için alınan gayrimenkullere gelen sermaye diyorlar. Bu sermaye değil. Paranız yüzde 50'nin altına gelmişse pul olmuştur. Buna 'Kurtuluş Savaşı' diyenlerin kendi fikir özgürlüğü. 'Değil' diyenler de vatan haini değil. Başarmak isteyen yol bulur. İstemeyen mazeret arar."