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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Müsait bir yerde inmeye yavaş yavaş hazırlanın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Müsait bir yerde inmeye yavaş yavaş hazırlanın

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Dünyada bizimkine benzer bir kriz olmadığını ifade eden Babacan, "Sakin olun, size kimse bu hamaset oyununu oynatmayacak. İneceğiniz durağa gelmek üzereyiz. Hazırlanın yavaş yavaş." dedi.

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DEVA Partisi, her çarşamba haftalık değerlendirme toplantısı yapma kararı aldı.Ekonomide yaşananlara ilişkin konuşan Babacan, "Dünyada bizdekine benzer nitelikte bir kriz yok. Bizim yaşadığımız bambaşka bir şey. Olan biten burada, Türkiye’de. Çünkü olan bitenin faili Beştepe’de. Bu ev yapımı bir kriz. Bu kriz kendi tabirleri ile  yerli ve millî bir kriz” dedi. Babacan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kendinize gelin"

“Dün ülkemizin çeşitli şehirlerinde bazı küçük eylemler yapıldığını basından gördüm. Hemen peşinden iktidar medyası ve vekilleri, bazı dar çevrelerin düzenlediği bu eylemleri, sanki büyük bir saldırı varmış gibi, ülke güvenliği tehdit altındaymış gibi abarttı da abarttı. Allah aşkına kendinize gelin. Savaş yok, ayaklanma yok, şiddet yok, saldırı yok.

Propaganda aygıtından sorumlu kişileri biliyorsunuz. Kendileri devlet memuru ama halka değil, sadece bir kişiye hizmet ediyorlar. Bir ucundan tutmuşlar, parti-devlet el ele hep birlikte ‘vazgeçmeyeceğiz’ demeye başlamışlar. Sakin olun, size kimse bu hamaset oyununu oynatmaz. Kimse bu ‘yalandan mağdur’ pozlarına girmenize müsaade etmeyecek. Bu oyunu çok gördük. Bu sefer tutmaz, kimse inanmaz. ‘Bağımsızlık mücadelesi’ falan diyerek halkımızı kandırmaya çalışmayın. O günler geçti. İneceğiniz durağa gelmek üzereyiz. Müsait bir yerde inmeye yavaş yavaş hazırlanın."

Babacan toplantının ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Babacan, "Propaganda aygıtından sorumlu kişileri biliyorsunuz. Parti-devlet el ele hep birlikte ‘vazgeçmeyeceğiz’ demeye başlamışlar. Sakin olun, size kimse bu hamaset oyununu oynatmaz. İneceğiniz durağa gelmek üzereyiz. Hazırlanın yavaş yavaş" ifadelerini kullandı.

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