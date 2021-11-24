BIST 1.812
DOLAR 12,24
EURO 13,71
ALTIN 703,04
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine ait reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine ait reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı

TÜRKİYE'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabının sahaya sevkiyatına başlandı.

Abone ol

Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash AŞ'nin bir parçası olan AEM-technology AŞ'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesine ait reaktör basınç kabı Rusya'nın St. Petersburg Limanı'ndan Türkiye'nin güney kıyılarına kadar yapacağı yaklaşık 9 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Akkuyu NGS sahasına ulaşacak.

Mart 2019'da üretimine başlanan ekipmanın bu süreç boyunca tüm testleri gerçekleştirildi. Tüm geometrik parametreler, elemanların koordinasyonu ve ürünün yüksek kalitesi komisyon tarafından onaylandı. Testlerin ardından nakliye kolaylığı için demonte edilen ekipman inşaat sahasına gönderilmek üzere hazırlandı.

​​​​​​​Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Osman Bey kimdir nasıl öldü Osman Bey dönemi kısaca ne oldu?
Osman Bey kimdir nasıl öldü Osman Bey dönemi kısaca ne oldu?
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
İsviçreli ekonomist kur yükselişindeki gerçeği açıkladı
İsviçreli ekonomist kur yükselişindeki gerçeği açıkladı
İTO'dan dolar ve faiz açıklaması: İmkan vermemeliyiz
İTO'dan dolar ve faiz açıklaması: İmkan vermemeliyiz
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme çağrısı: Özerklik istiyoruz
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme çağrısı: Özerklik istiyoruz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Müsait bir yerde inmeye yavaş yavaş hazırlanın
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Müsait bir yerde inmeye yavaş yavaş hazırlanın
Hüseyin Çelik: Başımıza taş düşse dış güçlere havale ediyoruz
Hüseyin Çelik: Başımıza taş düşse dış güçlere havale ediyoruz
Türkiye'nin de davet edilmediği zirveye Çin ve Rusya'dan çok sert tepki
Türkiye'nin de davet edilmediği zirveye Çin ve Rusya'dan çok sert tepki
Ünlü ekonomist Türk Lirası'na karşı yapılan operasyonu ortaya koydu
Ünlü ekonomist Türk Lirası'na karşı yapılan operasyonu ortaya koydu
BAE ile yeni dönem! 9 alanda anlaşma imzalandı
BAE ile yeni dönem! 9 alanda anlaşma imzalandı