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İTO'dan dolar ve faiz açıklaması: İmkan vermemeliyiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İTO'dan dolar ve faiz açıklaması: İmkan vermemeliyiz

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinin kur-faiz gibi iki parametreye hapsedilmesine müsaade etmiyoruz. Daha önce vurguladığımız gibi tartışmalar faiz-kur ekseninden uzaklaştı. Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin hassas bir dönemden geçtiğini, bu süreçten hükumet, özel sektör ve halkın el ele vererek başarıyla çıkacağını kaydetti.

Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini, Türkiye ekonomisinin kur-faiz gibi iki parametreye hapsedilmesine müsaade etmediklerini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Daha önce vurguladığımız gibi tartışmalar faiz-kur ekseninden uzaklaştı. Hedefi faiz ve kur üzerinden hesap görmek olanlara imkan vermemeliyiz. Dünya ihracatındaki payımızın yüzde 1'i, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 90'ları geçtiği bu dönemde kur atakları manipülatiftir. Türkiye'nin yeni kalkınma modeli üretim üzerine inşa edilmiştir. Türk reel sektörü gücünü üretimden, yatırımdan, ihracattan almaktadır. Türkiye ekonomisinin çıpası üretimdir, yatırımdır. Kısır bir döngüye mahkum edilemez. Salgın sonrasının en iyi çıkışını yapacak ülke olma fırsatını kaçırmamalıyız. Bizler üretmeye devam edeceğiz. Ekonomiyi kuşatmak isteyenlere daha çok üreterek cevap vereceğiz. Özellikle çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde ücret artışıyla, dayanışma içinde sahip çıkacağız."

Avdagiç; devlet, reel sektör ve bankalarla beraber küresel fırsatlara odaklanılması gerektiğini ifade ederek, "Bu dönemde piyasa yapıcılarının iş dünyası ile aktif iletişim içinde olması ve kısa vadede üretimi kolaylaştıracak tedbirler alınması yerinde olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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