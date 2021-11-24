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Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme çağrısı: Özerklik istiyoruz

Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme çağrısı: Özerklik istiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını değerlendiren terör örgütü PKK, CHP liderinden kendileriyle helalleştiği takdirde özerklik isteyeceklerini duyurdu.

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2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ediyor. Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) gerginliği yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) HDP'yi sahipsiz bırakmaması terör örgütü PKK tarafından mutlulukla karşılanmıştı.

Son olarak seçim hazırlıklarına başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu. CHP liderinin kimlerle helalleşeceği tartışmalara neden olurken terör örgütü PKK'dan konu ile ilgili açıklama geldi. PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını değerlendirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi, bir helalleşme olmalı. Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı, özgürlüğü tanınacak. Dili, kimliği, varlığı, öz yönetimi, özerkliği tanınacak.  Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız."

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