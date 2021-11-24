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HDP'den muhalefet partilerine ittifak çağrısı: Somut adım atma vakti geldi

HDP'den muhalefet partilerine ittifak çağrısı: Somut adım atma vakti geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Sancar, muhalefet partilerine daha güçlü bir şekilde ittifak olmak için somut adım atma çağrısı yaptı.

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Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, muhalefet partilerine çağrı yaparak ittifak için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Sancar'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle: 

"Mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Halkın geleceğini savunmak için daha fazla çalışacağız. Ekonomiyi çöktürme planına karşı çoklu mücadele yürütme mecburiyetimiz var. Çoklu mücadele çoklu ittifaklar gerektirir. Bu ittifak bir demokrasi ittifakı olarak zaten bütün çağrılarımızda yer almaktadır. Şimdi bunu daha somutlaştırma zamanıdır.

"Ortak mücadeleyi en geniş noktaya taşımamız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı ekonomik kurtuluş savaşından söz ediyor. Bunu ilk defa dile getiriyor değil. Burada ekonomik kurtuluş savaşı lafını şöyle anlamak lazım: Halka karşı bir savaş. Biz de halkı savunmak için çoklu mücadele ortaklığını geciktirmeden hayata geçirme yükümlülüğüyle karşı karşıyayız. Ortak mücadeleyi en geniş noktaya taşımamız gerekiyor. 

"Geniş bir koordinasyon kurulu oluşturun"

Hemen bugün eş başkanlar başkanlığında kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Bütün gelişmeleri anında izleyecek çalışma başlattık. Her gelişmeye karşı da değerlendirmelerimizi ve politika önerileriyle halka duyuracağız. Ancak koordinasyon merkezi kurmamız tek başına yeterli değil. Buradan başka çevrelere çağrı yapıyoruz. Sendikalar, meclisin içinde ve dışında yer alan bütün muhalefet partilerinin bir araya geleceği, temsilciler göndereceği geniş bir koordinasyon kurulu oluşturun."

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