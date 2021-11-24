Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve banka müdürleri ile görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.

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Döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası alınan önlemler ve BAE heyetinin Türkiye'ye ziyaretiyle piyasalara az da olsa gelen güven ortamının ardından, Merkez Bankası cephesinden bir gelişme daha yaşandı.

BDDK BAŞKANI VE BANKA MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞME

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.

Uzmanlar, Kavcıoğlu'nun son günlerde dövizde yaşanan aşırı hareketlenmelerle ilgili yapacağı bu toplantının piyasa açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.