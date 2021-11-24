Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Makedonya'nın Üsküp şehrinden İstanbul'a hafta sonu gezisine gelen otobüs kazası ardından yanan otobüste bulunan 12'si çocuk 46 kişi hayatını kaybettiği kazanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı yayımladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküp'ten İstanbul'a gezi için hareket eden otobüs kazası sonrası 46 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımlandı.
ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Erdoğan, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." dedi.