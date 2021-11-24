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İngiliz Kraliyet Donanmasına ait milyonlarca dolarlık F-35'i düşüren büyük ihmal

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait milyonlarca dolarlık F-35'i düşüren büyük ihmal

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Donanmasına ait F-35B tipi bir savaş uçağı HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkışının hemen ardından düşmüştü. Uçağın düşmesinin ardında büyük bir ihmal çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de görev yapan İngiltere Kraliyet Donanmasına bağlı F-35B tipi bir savaş uçağı HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkışının hemen ardından düşmüştü. Olay ile ilgili yapılan ilk araştırmaların sonucunda uçağı akılalmaz bir hatanın düşürdüğü ortaya çıktı.

İngiliz basını tarafından yetkililere dayandırılan habere göre 100 milyon sterlinlik F-35 uçağı motorunu koruyan ucuz bir plastik yağmur kılıfı sebebiyle düştü. Mürettebat uçağın Akdeniz'e çakılmasının ardından deniz yüzeyinde kırmızı bir kılıf buldu. Bakım ekibinin söz konusu kırmızı örtüyü çıkarmayı unuttuğu ve HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin güvertesinde kalkış gerçekleştiren F-35'in motorunun ise örtüyü emdiği üzerinde duruluyor.

Pilot fırlatma kolunu çekerek kurtuldu

Akdeniz'de görevli HMS Queen Elizabeth uçak gemisine bağlı bir F-35B savaş uçağı 17 Kasım 2021 tarihinde düşmüştü. Uçak gemisinden kalkış yaptığı esnada düşen F-35’in pilotu ise fırlatma koltuğu aracılığıyla uçağı terk etmişti.

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