Türkiye 24 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 364 bin 351 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 726 bin 75'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Kasım 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 28 bin 285 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Kovid-19'u yok sayamayız. Mücadele tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı" değerlendirmesinde bulundu.