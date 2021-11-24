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Almanya’da yeni koalisyon kuruldu, Merkel dönemi bitti

Almanya’da yeni koalisyon kuruldu, Merkel dönemi bitti

Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'in koalisyon görüşmeleri sonuçlandı. 3 parti koalisyon protokolünü duyurdu ve Almanya'da Merkel dönemi resmen bitmiş oldu.

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Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerinden ardından beklenen karar açıklandı.

SPD, FDP ve Yeşiller’in koalisyon görüşmeleri sona erdi ve bugün koalisyon protokolü duyuruldu

Protokolü açıklayan Olaf Scholz, 5 Aralık’ta yeni kabineyi açıklayarak başbakan olarak göreve başlayacak.

MERKEL’İN GÖREVİ BİTTİ
Koalisyon görüşmeleri sonrası Almanya’da Yeşiller Partisi’nden başbakan adayı olan Annalena Baerbock’un Dışişleri Bakanı, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck’in Başbakan Yardımcısı, FDP Başkanı Christian Lindner’in Ekonomi Bakanı ve SDP’den Christine Lambrecht’in İçişleri Bakanı olması bekleniyor.

15 yılı aşkın bir süredir Başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel’in görevi de resmen sona erdi.

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