DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs uzun yıllar bizimle olabilir

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) özel temsilcisi Dr. David Nabarro, salgının geleceğine dair açıklama yaptı. Nabarro, "Pandemi oldukça uzun bir süre, aylar hatta yıllar sürecek gibi görünüyor" dedi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ediyor. Tüm dünyada etkisini yeniden artırmaya başlayan salgına ilişkin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) korkutan bir açıklama yapıldı.

DSÖ'nün Kovid-19 özel temsilcisi Dr. David Nabarro, "Koronavirüs pandemisi oldukça uzun bir süre, aylar belki de yıllar sürecek gibi görünüyor çünkü yüksek oranda bulaşıcı bir virüs, insanlara kolayca ve hızla bulaşabilir" dedi.

"Tedbirlerde azalma var"

Dr. Nabarro, "Birincisi, insanların ellerinden geldiğince saygı göstermeleri gerekiyor ve bu yüzünüzü düzgün bir şekilde kapatan yüz maskeleri anlamına geliyor" derken, "Bu başkalarının soluduğu havayı solumamaya çalışmak anlamına gelir. Ve bu 2020'de iyi olduğumuz ancak son zamanlarda bazı yerlerde biraz kaydığımız çok iyi hijyen kurallarını uygulamak anlamına geliyor" diye konuştu.