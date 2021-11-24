DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüs uzun yıllar bizimle olabilir

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) özel temsilcisi Dr. David Nabarro, salgının geleceğine dair açıklama yaptı. Nabarro, "Pandemi oldukça uzun bir süre, aylar hatta yıllar sürecek gibi görünüyor" dedi.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ediyor. Tüm dünyada etkisini yeniden artırmaya başlayan salgına ilişkin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) korkutan bir açıklama yapıldı.
DSÖ'nün Kovid-19 özel temsilcisi Dr. David Nabarro, "Koronavirüs pandemisi oldukça uzun bir süre, aylar belki de yıllar sürecek gibi görünüyor çünkü yüksek oranda bulaşıcı bir virüs, insanlara kolayca ve hızla bulaşabilir" dedi.
"Tedbirlerde azalma var"
Dr. Nabarro, "Birincisi, insanların ellerinden geldiğince saygı göstermeleri gerekiyor ve bu yüzünüzü düzgün bir şekilde kapatan yüz maskeleri anlamına geliyor" derken, "Bu başkalarının soluduğu havayı solumamaya çalışmak anlamına gelir. Ve bu 2020'de iyi olduğumuz ancak son zamanlarda bazı yerlerde biraz kaydığımız çok iyi hijyen kurallarını uygulamak anlamına geliyor" diye konuştu.
"Son haftalarda ve aylarda belki de bazı ülkelerde teyakkuzda bir azalma, maske takmada bir azalma, fiziksel mesafelerde bir azalma olduğunu düşünüyorum ve bu virüsün çok kolay bir şekilde ortaya çıktığı bir durum yaratabilir" diyen Nabarro, "Virüs, her zaman takip ediyor ve sorunların büyümesine ve daha güçlü bir şekilde geri gelmesine neden olmak için bekliyor. Ve şu anda Avrupa'nın farklı yerlerinde olan da bu" diye ekledi. çıkma yolunda, Kovid-19 ile nasıl başa çıkacağımız konusunda sahip olduğumuz kadar fazla bölünme ve huysuzluk görmedim" şeklinde konuştu.