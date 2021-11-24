Mesele dolar değil sen hala anlamadın mı! Hadi Özışık dolar protestolarının perde arkasını anlatıyor

Hadi Özışık, doların 13 lirayı aşmasının ardından halkı sokağa dökme çabalarının perde arkasını anlattı. Sosyal medyadaki "Akıllı ol… Erdoğan gün gelir gider… Erbakan gibi… Özal gibi… Ama ABD gelirse hiç gitmez… Suriye gibi… Irak gibi…" paylaşımını hatırlatan Hadi Özışık, "Hepiniz gün gelecek tıpkı Gezi Zekalılar’ın durumuna düşeceksiniz. 2023 sizi bekliyor, utanmaya hazırlıklı olun..." uyarısı yaptı.

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Ne oldu? Durup dururken döviz neden azdı?..

Hadi 10’u gördük Erdoğan faiz indirimi istedi diye.. 11’e niye çıktı?

Erdoğan, “ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız” dedi diye 12’yi, hatta 13’ü geçti dolar…

Gezi sürecinde ne demişti Mehmet Ali Alabora? “Gezi bahane arkadaş sen daha anlamadın mı?” demişti!

Gezi, 17-25, 15 Temmuz ve dahası…

Tayyip Erdoğan’ı alaşağı etmenin bir yolu daha olmalıydı. Can Ataklı gibi müptezeller çıktı, “Büyük yangınlar, büyük sel felaketleri olursa Erdoğan gider” dedi…

Sel felaketi oldu, yangınlar oldu…

Yine olmadı, Erdoğan gitmedi…

Erdoğan’ı düşüremediler daha doğrusu..

Piyasalar oldukça hareketli…

Kafamı nereye çevirsem hep aynı soru “Abi ne olacak bu memleketin hali?” diye soruyor vatandaş iyi bir şeyler duymak umuduyla…

Keşke bir şeyler söyleyebilsek, keşke…

Dünden beri esnafla görüşüyorum, çeki geri dönüyor, sattığı malı fabrikadan fiyat artışından dolayı eski fiyattan alamıyor...

Bunların hepsi doğru, gidişatın kötü çok kötü olduğu da maalesef doğru…

Doğru ama Tayyip Erdoğan düşmanlığından ötürü bir çok yalan da havada uçuşuyor...

Bunların derdini dün akşam net bir şekilde gördük...

Gezi’de üç ağacı bahane etmişlerdi, şimdi ellerinde dolar bahanesi var. O yüzden sokağa çığırtkanlığını yapıyorlar.

Erdoğan olduğu yerde duruyor ama Türkiye’yi karıştırmak isteyenler dün akşam sokaklardaydı.

Tencere tava gösterisi yaptılar, zıp zıp zıpla zıplamayan Tayyip’tir sloganlarını attılar…

İktidarı istifaya çağırdılar…

İstanbul’da, Ankara’da harekete geçtiler..

Dün gece kim vardı sokakta? Daha doğrusu başı çekenler kimdi?

Ahmet Şık, Barış Atay, Serra Kadıgil ve Erkan Baş…

Talimat nereden gelmişti hatırlıyor musunuz?

PKK’nın Duran Kalkan’ından…

Sosyal medyada organize ettiler, Ankara’da, İstanbul Kurtuluş’ta…

Gezi’nin yeni bir provasını yaptılar…

İşin garip yanı da, hem bu eylemleri organize ettiler, hem de dönüp iktidarı suçladılar. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’ye bile çamur sıçrattılar.

Abdulkadir Selvi "İkinci Gezi mi planlanıyor" sorusunu sormuştu dünkü köşe yazısında. İzmir ve Ankara Batıkent’e başlatılan eylemlerin tesadüf olmadığına dikkat çekmişti. Hepsi bu…

Ama bir başka müptezel çıktı, “Selvi Gezi yazısı yazdığı günün akşamı halk sokağa döküldü” dedi…

Cinayeti işliyorlar, adamı sokak ortasında öldürüyorlar, sonra da dönüp adam öldürdüler diye çığlık atıyorlar.

İYİ Partili Mehmet Aslan “Dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanı istifa ediyorum dediği anda dolar 5 lira düşecek” diye tweet attı…

Neymiş asıl mesele anladınız mı? Dolar bahane, Erdoğan gitsin demek şahane…

Demek ki dertleri dolar değil, ekonomi değil, Erdoğan’mış..

İtirafın hası…

FETÖ gitsin diyor, PKK gitsin diyor, ABD Başkanı Biden gitsin diyor, Macron gitsin diyor, Miço gitsin diyor, Ermenistan gitsin diyor ve İyi Partili Mehmet Aslan gitsin diyor..

Dil aynı, talep aynı, arzu aynı…

Bahane ise ekonomi ve dolar..

Gezi de üç ağaç idi bahane, bugünkü bahane ise dolar…

Sosyal medyada bir kardeşimiz…

Mustafa Karagöz, sosyal medyada çok güzel bir paylaşımla sokak gösterileri için bir paylaşım yapmış…

"Akıllı ol… Erdoğan gün gelir gider… Erbakan gibi… Özal gibi… Ama ABD gelirse hiç gitmez… Suriye gibi… Irak gibi…"

Budur kardeşim, ötesi yok…

Başka da bir şey demiyorum ben…

Doların 20 lira olması duasına çıkanlar, milleti sokağa çağıranlar, onlara önayak olanlar bilsin ki bu devran böyle gitmez. Bugünleri de atlatacaktır Türkiye…

Topluma ümitsizlik pompalayan siz, marketlerde kahve satışı durdu diyen müptezel sen, hepiniz gün gelecek tıpkı Gezi Zekalılar’ın durumuna düşeceksiniz.

Yani halk size sandıkta bir kez daha tokat atacak…

2023 sizi bekliyor, utanmaya hazırlıklı olun...