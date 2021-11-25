Faiz indirimi devam edecek! AK Parti'deki ekonomi toplantısında faiz ve dolar kararı

AK Parti'deki ekonomi toplantısında faiz indirimleri ve dövizdeki artışla ilgili izlenecek yol haritası değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda faiz indiriminde kararlılık vurgulanırken, 3-4 ay içerisinde durumun düzeleceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde sürpriz bir toplantı yaptı. AK Parti MYK üyelerinin katıldığı toplantıda Ekonomi ve Döviz kurundaki artış değerlendirildi. Hürriyet'in haberine göre, toplantıda Faiz indiriminde kararlılık vurgusu yapıldığı, izlenecek yol haritasıyla yüksek kurun da önüne geçileceği belirtildi.

Dolardaki artış vatandaşa iyi anlatılmalı

Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği vurgusu yapıldı. Dolar kurundaki ani artışın bir operasyon olduğu da belirtilen toplantıda, soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi.

Faiz düşmeye devam edecek, alım-satım hızlanacak

Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.

Erdoğan'dan 'yol ayrımı’ benzetmesi

Erdoğan’ın toplantıda, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyerek, bundan sonraki sürecin ekonomide ‘yatırım - üretim - büyüme - istihdam’ denklemi üzerinden kurulacağına işaret ettiği belirtildi. Erdoğan’ın bu bağlamda Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesi yönünde net bir duruş ortaya koyduğu, düşük faizin dolaylı olarak üretimi artırıp cari açığı azaltacağı ve bu durumun uzun vadede ekonomik toparlanmayı sağlayacağını söylediği ifade edildi.

‘Yoldan döndürecek noktada değil’

TL’deki değer kaybına ilişkin toplantıda yapılan değerlendirmelerde, “Türkiye’deki ekonomi yönetiminde bugün ‘iki kere iki dört’ gibi cereyan eden bir süreç var. Düşük faiz kararı alındığında döviz kurunda ne olacağı bellidir. Biz bunları bilerek yola çıktık. Bunun neticesinde de bir şey umuyoruz. Şu anda alınan kararın neticesinde çıkan doların durumu, bizi çıktığımız yoldan döndürecek noktada değil. Döviz kurunun şu an geldiği noktada realize olacağını düşünüyoruz” yorumları yapıldı. Toplantıda, faiz indirimi kararının devam etmesi halinde doların sürekli yukarı yönlü ivmeyi sürdürmesinin öngörülmediği kaydedildi.