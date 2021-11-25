Cengiz Kurtoğlu olayı nedir kimi bıçakladı videosu çıktı

Unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun adı skandal bir olayla anıldı. Gittiği bir mekanda iş insanı Mustafa Can ile tartışan Cengiz Kurtoğlu öfkesine yenik düştü ve servis bıçağı ile iş insanını 3 yerinden bıçakladı. Bu olay sonrası Cengiz Kurtoğlu merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz Kurtoğlu, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

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Bir döneme imza atan şarkılar yapan ve hala birçok şarkısı dillerde olan Cengiz Kurtoğlu bugün skandal bir haber ile gündem oldu. Arkadaşının doğum gününü kutlamak için bir mekana giden Cengiz Kurtoğlu iddialara göre masada bulunan iş insanı Mustafa Can ile tartıştı. Orhan Gencebay'a laf ettiği için sinirlendiği söylenen Cengiz Kurtoğlu, iş insanını masadaki servis bıçağı ile 3 yerinden bıçakladı. Olay sonrası ifade veren Cengiz Kurtoğlu, tırnağımla çizmiş olabilir dedi fakat olayın videosu sosyal medyaya düştü. Bu olay sonrası Cengiz Kurtoğlu merak konusu oldu. Peki kimdir Cengiz Kurtoğlu, aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

Cengiz Kurtoğlu, arkadaşı Tolga Yücel'in doğum günü partisine katılmak için onun evine geldi. Masada Mustafa Can isimli bir de işadamı vardı. İddiaya göre masada bir anda tansiyon yükseldi.

Cengiz Kurtoğlu oğulları ve eşi Fatma Kurtoğlu.

Bıçağı alarak koştu: Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi. Kurtoğlu masadan servis bıçağını aldığı gibi koşarak Can'a doğru gitti. Elindeki bıçağı ile hamle yaptı.

Tırnakla yaraladım: Ünlü müzisyen işadamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro'da ifade verdi. Kurtoğlu, işadamı Can'la ilgili olarak "uyarmama rağmen sanatçılara hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı" iddiasında bulundu.

Cengiz Kurtoğlu kimdir: Cengiz Kurtoğlu 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. , "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yapan isim, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım gibi şarkıları ile bilinen Kurtoğlu, Türkiye'de Arabesk müziğin tanınan isimlerinin başında gelmekte.

20 yaşındayken yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankaraya giden Kurtoğlu'nun ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya gelmiştir. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982de İstanbula gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özere göndermiştir. 1984 yılında ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyulmuştur. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınmaktadır.



Evli olduğu bilinen Cengiz Kurtoğlu; Orçun Bora, Aylin ve Aydın adlarında 3 çocuk babasıdır.