Antalya'da polise zorluk çıkardı! Taşla ekip otosuna saldırdı

ANTALYA’da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi ile yakınları polise mukavemette bulundu, bir kişi ise ekip otosuna taşla saldırıp camını kırdı. Olayda 4 kişi gözaltına alınırken, camı kırıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2842 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli, polis ekiplerine zorluk çıkardı. Sesleri duyup gelen yakınları da polis ekiplerine mukavemette bulundu. Gerginliğin artması üzerine isminin Orhan B. olduğu öğrenilen bir kişi, polis otosunun camını taşla kırarak kaçtı. Ekipler, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alırken, polis otosunun camını kırıp kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.