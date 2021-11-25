Ajax maçı bitti Beşiktaş taraftarı tezahüratlarıyla stadı inletti: Söz ver bize Sergen

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olurken maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.

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Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı.

"Sergen takımı ayağa kaldır"

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları çağırırken "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı.

Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, Ajax mağlubiyetinin ardından bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.