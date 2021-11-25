BAE ile yeni dönem baltalar nasıl gömüldü? İşin aslını Mehmet Acet açıkladı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 15 Temmuz darbe girişimini fonlamakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye politikasını değiştirmesinde ABD Başkanı Biden yönetiminin olduğunu yazdı.

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Türkiye ile BAE arasında yeni bir dönem başladı, taraflar baltaları suya gömdü dev ekonomik anlaşmalar imzalandı. Son dönemde her kötülüğün arkasında olmakla suçlanan BAE, nasıl oldu da 180 derecelik bir dönüş yaptı.

Konuya ilişkin dikkat çeken yazı Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'ten geldi. "Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni dönem: Baltalar neden/nasıl gömüldü" başlıklı yazısında Acet, merak edilen dönüşün nedenini anlattı:

Biden yöneteminni aldığı kararlar yeni yönelimleri beraberinde getirdi

"Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye ile ‘çatışma’ politikasını rafa kaldırmasını ABD seçimlerinin sonuçlarıyla doğrudan ilişkilendiriyor. Şöyle şeyler söyleniyor:

-Trump Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir alan açmıştı. Ama Biden döneminde bu tutum değişti. Biden yönetimi, BAE ve Suudi Arabistan’ın Yemen savaşındaki rolüne müdahale ederek bu iki ülkeye silah satışını geçici olarak durdurma kararı aldı.

-Ayrıca ABD’nin İran’la nükleer müzakerelere geri dönme kararı, Abu Dabi yönetiminin dış politikasındaki değişimi beraberinde getirdi.

Peki, ABD’deki yönetim değişikliğinin Abu Dabi’nin Türkiye’ye karşı yaklaşımını değiştirmesindeki rolü ne olabilir?

İşin bu kısmıyla ilgili olarak da şu türden değerlendirmeler yapılıyor:

-Bu gelişmelerin ardından Türkiye ile mücadelenin kendileri açısından ‘alan daraltıcı’ bir tarafının olduğunu gördüler. Birleşik Arap Emirlikleri açısından İran’la mücadele bir ‘varlık, yokluk’ meselesi. Türkiye ile olan ihtilaf ise, ‘çıkar çatışmasından’ kaynaklanıyor.

-Bu yeni durum karşısında Türkiye’ye karşı yangına körükle gitmenin bir işe yaramadığını gördüler.

Kaynaklar, BAE ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine dair böyle şeyler dile getiriyorlar.