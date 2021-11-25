Reuters duyurdu! Alevi açılımı geliyor! Alevi Cemaat Başkanlığı ve cemevlerine ibadethane statüsü

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters'ten bomba kulis haberi... AK Parti, Alevi açılımına hazırlanıyor. AK partili yetkililer açıkladı: Cemevleri için uzun süredir talep edilen ibadethane statüsü de bu kez verilebilir... Bir Alevi Cemaat Başkanlığı da kurulabilir.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi açılımına yönelik adım atmaya hazırlanıyor. Erdoğan 58 ilde bin 585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı bir çalışmanın kabinede görüşüldüğünü ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan azınlık vakıflarının seçim usulüyle ilgili hususu da değerlendirdiklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, "Hangi kökene, hangi inanca, hangi meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'nin, 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir. Bu anlayışla milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek her adımı geçmişte attık, bugün de atmayı sürdüreceğiz" demişti.

Cemevlerine ibadethane statüsü verilebilir

Üst düzey iki AK Partili yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, cemevlerine uzun süredir talep edilen "ibadethane statüsünün" de verilebileceğini söyledi. Aynı yetkili Erdoğan'ın açıklamalarının seçimle bağlantılı olup olmadığı konusunda ise, "Elbette azınlık hakları ve Alevi açılımlarının potansiyel olarak seçimlere iktidar açısından destek sağlaması olayın doğasında var" dedi.

İtiraz edenler aşırı uçlar

Aynı yetkili, itiraz eden grupları "aşırı uç" olarak tanımlarken, "Sürece kimsenin zarar vermemesi için tüm tarafların hassas davranması gerekiyor. Bu sefer fırsat kaçırılmamalı" diye konuştu.

İbadethane statüsüne son noktayı koyacağız

Bir başka üst düzey bir AK Partili yetkili, "Artık bu işe gerektiği gibi son noktayı koyacağız diye düşünüyorum. Partinin üst kademesinde bu konu tartışıldı. Belli bir aşamaya da geldi. Şimdi cemevleri vakıf ve dernek gibi bir statüye sahip. Şimdi ilgili bakanlıklar bir çalışma yapıyor. Kültür Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Buna göre neler yapılabilir bakılıyor" dedi ve ekledi:

"Zaten Alevi toplumu ile de temas edildi. Uzun süredir talep edilen ibadethane statüsü de bu kez verilebilir. Bu konuda genel bir yaklaşım da var. Ama bu konuda Alevi toplumu ve ileri gelenlerinin de olumlu katkı vermesi gerekiyor."

Alevi Cemaat Başkanlığı kurulabilir! Maaş gündemde

Aynı yetkili çalışmada maddi yüklerin en azından cemevlerinden alınması ve maaş konusu olduğunu da söyledi. Yetkili, "Bir Alevi Cemaat Başkanlığı da kurulabilir. Bu konunun iyi sonuç verebileceği yaklaşımları da var. Bu da önemli gündem maddelerinden biri. Cumhurbaşkanı da bu konunun sonuçlandırılmasını istiyor. Sıkıntılar bugüne kadar çözülmeliydi ama olamadı" dedi.

Gezi nedeniyle sekteye uğramıştı

Bu tür düzenlemelerin hep oy kaygısıyla yapılır gibi anlaşıldığını ancak öyle olmadığını vurgulayan Üst düzey bir AK Partili yetkili, "Oy etkisi olacaktır belki de ama zaten bu çalışma yıllar önce başlamıştı. Gezi nedeniyle sekteye uğradı. Şimdi sadece kaldığı yerden devam ediyor. Seçim için bir hazırlık gibi görmek haksızlık" dedi.