Müge Anlı'daki Akkuşlu Türkücü Cüneyt kimdir kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile programında işlenen son konu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ordu'da yaşayan Safiye Çallı ev temizleyerek kazandığı parasını harcayan 15 yaş küçük sevgilisi Akkuşlu Türkücü Cüneyt' paramı ver dedi işler karıştı. Peki kimdir Akkuşlu Türkücü Cüneyt, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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ATV ekranlarında işlenen Ordulu Safiye Çallı olayı vatandaşlar tarafında ilgiyle takip ediliyor. Evlere temizliğe giderek para kazanan Safiye Çallı, 700 liralık parasını 15 yaş genç sevgilisi Akkuşlu Türkücü Cüneyt' kaptırınca soluğu Müge Anlı'da aldı ve parasını istedi. İddialara kayıtsız kalamayan Akkuşlu Türkücü Cüneyt ise yayına bağlandı ve iddiaları yalanladı. O paraları birlikte yedik, gezdik tozduk para kalmadı diyen Akkuşlu Türkücü Cüneyt merak konusu oldu. Peki kimdir Akkuşlu Türkücü Cüneyt kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ordulu Safiye Çallı, sattığı iki evin 700 Bin TL parasını kendisinden 15 yaş küçük Akkuşlu Türkücü Cüneyt’e kaptırdı. Hem paralarından olan hem de evlilik hayali kurduğu Türkücü sevgilisi terk eden Safiye Çallı son çare Müge Anlı’nın kapısını çalmıştı. Bugün ekrana gelen yeni bölümde Cüneyt, iddiaları yanıtlamak için telefonla yayına bağlandı.

Safiye Çallı, geçtiğimiz gün türkücü sevgilisi Cüneyt'in 700 bin TL değerindeki iki evini satıp kendisine arsa ve araba aldığını iddia etmişti. Bugün ise Akkuşlu Türkücü Cüneyt, yayına bağlanarak hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medyadan tanıştığı türkücü Cüneyt'in 2 evini alıp kendisine arsa ve araba aldığını ve dolandırıldığını iddia eden Safiye Çallı, Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 15 yaş küçük sevgilisine 700 bin TL kaptırdı

Evlerini satıp parasını aldı: 47 yaşındaki Çallı, gözyaşları içerisinde 15 yaş küçük türkücü sevgilisine evlenme vaadiyle Ankara ve Ordu'daki iki evini ve temizlik yaparak biriktirdiği paraları kaptırdığını anlatmıştı. Safiye Çallı'nın yaklaşık 700 bin TL'lik evlerini sattığı iddia edilen türkücünün eski eşi Melek, kendisiyle 7 ay evli kaldığını ve şu an boşanma sürecinde olduğunu bildirerek şahsın dolandırıcı olduğunu yeni öğrendiğini aktarmıştı.

Çalışırsan intihar ederim: Bugün de canlı yayına iddiaları yanıtlamak için türkücü Cüneyt ve ailesi katıldı. Cüneyt'in ailesi oğullarının Safiye'den para aldığını doğruladı.Cüneyt de Safiye'nin kendisine çalışma dediğini ve paraları da birlikte yediklerini söyledi. Üstüne de Safiye'nin "Çalışırsan intihar ederim." dediğini iddia etti.