Korsan maç yayını izleyenlere kötü haber! 10 dakika içinde...

İhaleyle satılan veya ücret karşılığı izlenen platformları yasadışı yollarla izleyenlere karşı düzenleme geliyor. Düzenleme ile özellikle canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Abone ol

TBMM Sanayi Komisyonu’nda görüşülen enerji paketinin içinde ilginç bir düzenleme yer aldı. İhaleyle satılan ve ücret karşılığında izlenme olanağı verilen şifreli kanalların yüzde 88 oranında kaçak izlendiği ortaya çıktı. Ceza işlemlerinin uzaması nedeniyle sonuç alınamadığı belirlenince, hızla müdahale maddesi kondu. Türkiye Futbol Federasyonu’na verilecek yetkiyle, korsan yayınlar on dakikada kapatılacak. Düzenlemeyle, canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor. Teklifin komisyonda görüşülmesi sırasında verilen bilgiler, milletvekillerinin de ilgisini çekti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Can Acaroğlu, düzenlemeyle ilgili “Türkiye’de genel olarak yasadışı yayınların izlenmesi maalesef had safhada. Yaptığımız araştırmalara göre, maç izleyenlerin, futbol maçlarını izleyenlerin yaklaşık olarak yüzde 88’i bunu kaçak olarak izliyor. Bu da belirli şekillerde olabiliyor. Yasadışı internet sitelerinden, çeşitli uygulamalardan ve de ‘IPTV’ dediğimiz çeşitli şifre kırıcı cihazlar üzerinden izleyebiliyorlar. Bu kanun teklifiyle getirilen, yasadışı yayın yapan yerlerin hızla kapatılması." dedi.







"İhbar gelip de kapatma kararı alınana kadar, maç zaten çoktan izlenmiş"

Can "Zaten şu anda yasadışı olduğu belirli. Mevcut uygulamada da kapatılıyor ama bir yargı sürecinden geçiyor. Şu anda sulh ceza hâkimliği bunu yapıyor. İki günde, üç günde bu kapatma kararları alınabiliyor. Ancak malumunuz maçlar doksan dakika olduğu için, ihbar gelip de kapatma kararı alınana kadar, maç zaten çoktan izlenmiş ve bitmiş oluyor. Bir dahaki sefere bu yasadışı kanallar başka bir link vererek, tekrardan seyircilerini çekebiliyorlar ve tekrardan bir ihbarda bulunuyor ve kapatma tekrardan gerçekleşiyor ama hiçbir işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.



"On dakika içerisinde böyle kararlar verilebilmesi sağlanacak"

Sözlerini sürdüren Can "Buradan amaçlanan ise şu: “Türkiye Futbol Federasyonu’na böyle bir yetki verilerek bu kapatma sürecinin günler değil, saatler değil, hatta dakikalara indirilmesi ve on dakika içerisinde böyle kararlar verilebilmesi sağlanacak. Bu sağlanabilirse, doksan dakika içerisinde onar dakikalık sürelerle birkaç kere kapatıldığında, seyircilerin artık bunu tercih etmeyeceği amaçlanıyor. Sadece bir tedbir. Zaten cezaya ilişkin kısımlar 1’inci maddede mevcut. Bir yıldan beş yıla kadar ceza verme yetkisi yine mahkemelerde.” şeklinde konuştu.







İhaleye ilgi artar

Hürriyet'in haberine göre Görüşmelerde, ihaleye katılan firmaların kayıplar nedeniyle tercihte tereddüt ettiği, bunu ortadan kaldırmak için de bu önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu sayede ihale bedellerinin de yükseleceğine ilişkin yorumlar paylaşıldı. Komisyonda kabul edilen maddenin ardından, teklifin gelecek haftalarda TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşması bekleniyor.