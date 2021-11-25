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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Türk-iş ile uzlaşmaya yakınız

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Türk-iş ile uzlaşmaya yakınız

7 milyondan fazla çalışanın güzü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücret için ilk toplantının yapılacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması geldi...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bilgin, toplantının yüz yüze gerçekleştirileceğini vurguladı. Bakan Bilgin, asgari ücret artışıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda Sayın Başkanın (Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay) tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz." dedi...

Kayıtsız iş yeri demek, emekten çalan iş yeri demek

Türkiye'de sendikalı işçi oranının düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Bilgin, iş yerlerinin büyük çoğunluğunun örgütlenmeye karşı olduğunu söyledi. Toplumun modernleştikçe işçileşme oranının arttığını, işçileşme oranı arttıkça da sendikalaşma oranının da artması gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu konuda 'Beyaz Bayrak Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yani bir iş yeri primlerini yatırıyorsa, prim borcu yoksa, sendikalıysa ona beyaz bayrak vereceğiz ve o bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. Kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek, toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir. Dolayısıyla biz bu Beyaz Bayrak Projesi ile buna karşı mücadele edeceğiz."

Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret sızdı! İşte hükümetin vereceği rakam

 Hükümet cephesinde asgari ücrete dair bir araştırma yapıldığı öğrenilirken, 3600 ek gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Hükümet kanadında enflasyon artı 8-10 puan tartışılırken, asgari ücretin 3 bin 600 lira civarında olacağı öne sürülüyor.

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