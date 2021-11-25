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Güzel-Zeynep Işık Çiçeği dünya literatürüne girdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Güzel-Zeynep Işık Çiçeği dünya literatürüne girdi

 HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel, Habib-i Neccar Dağı’nda kayalık bir vadide Orta Asya’ya özgü Işık çiçekleri (Dionysia) ailesinden endemik bitki türü buldu. Yeni bitki türüne kadınlara atfen 'Dionysia zeynepiae’, 'Güzel-Zeynep Işık Çiçeği' adı verildi.

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Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel, Antakya’da, Habib-i Neccar Dağı’nda kayalık bir vadide farklı bir çiçek türü keşfetti. Doç. Dr. Güzel, Işık çiçekleri ailesinden olduğunu tespit ettiği endemik yeni bitki türüne kadınlara atfen 'Dionysia zeynepiae’, Güzel-Zeynep Işık Çiçeği' adını verdi. Uluslararası hakemli bilimsel dergide yayınlanarak tescillenen ve dünya literatürüne eklenen bitkinin bir benzer türü de İran’da Zagros Dağları'nda bulunuyor. Doç. Dr. Yelda Güzel, verdiği adın gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

“Bu tür o kadar nadir ki Antakya dağlarındaki daracık, saklı bir kayalık vadi haricinde dünyanın hiçbir yerinde yok. En yakın benzeri İran'da Zagros Dağları'nda. Zagros'taki kardeşlerinden milyonlarca yıl önce, yer kabuğu bugünkü kıvrımlarına kavuşurken ayrılmış. O gün bugündür, tek başına, sarp kayalıklarda, güzelliğine güzellik katarak yaşamaya devam ediyor. Öyle ki, cinsin taç yaprakları böylesine fırfırlı, çentikli, bunca süslü başka üyesi yok. Bu Orta Asyalı cinsin Akdeniz'de keşfedilmiş ilk ve tek üyesi. Zor şartlara rağmen ayakta kalabilen, dahası ışıl ışıl parlayabilen bu güzellik bana narin görünümüne rağmen çelik gibi dirençli olan bir kadını çağrıştırdı. Adını, başta kızım olmak üzere bütün hemcinslerime atfen verdim. 'Zeynep' adı güzellik ile süs ile özdeş olduğundan, coğrafyamızdaki en yaygın kadın adı olduğundan. Çetin coğrafyamızda, yüzyıllardır, güneş gibi parlaya gelen bütün Zeyneplere, ninelerimize, analarımıza, kızlarımıza ve torunlarımıza. Şartlar ne denli güçleşirse güçleşsin, parlamayı hiç unutmasınlar diye.”

Türkiye doğasının, zengin tür çeşitliliği ile dünya çapında bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Güzel, bu eşsiz zenginlikleri korumanın vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.

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