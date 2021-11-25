Kadıköy metrosunda kadına bıçaklı saldırıya savcılıktan açıklama

KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırganla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ve yakalanan şüpheli E.Y.'nin bugün itibariyle adliyeye getirileceği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada "24 Kasım 2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.

Mağdurların korunmaları yönünde tedbirler alınmaktadır

Aynı gün kimliği belirlenip yakalanan şüpheli E.Y.'nin Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da arama sonucunda ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.