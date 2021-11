Bakan Murat Kurum, vatandaşları İzmir Bayraklı konutlarının anahtar teslim törenine çağırdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl İzmir'de gerçekleşen depremin ardından yapımı tamamlanan 596 konut ile 145 dükkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi ve tüm İzmirlileri anahtar teslim törenine davet etti.

Kurum, yaptığı yazılı açıklamada ülkeye, millete ve İzmirlilere verdikleri bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İzmir'de geçen yılki depremde hayatını kaybeden 117 kişinin hatıralarını yad ettiklerini belirten Kurum, "Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala taze. Ben, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İnşaatlarını tamamladıkları 596 konut ile 145 dükkanın anahtarlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle İzmirlilere yarın teslim edeceklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Tıpkı Kartal’da, Kağıthane’de, Elazığ’da, Malatya’da, Giresun Dereli’de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık. Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. İzmir Bayraklı’da yerinde ve rezerv alanda toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapıyoruz. Bayraklı’da inşa ettiğimiz 1391 konut ve 302 dükkandan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkanları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bayraklı’da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3 bin 649 konut ve 51 dükkanı da aynı hızla tamamlayacağız."

Kurum, 19 yıl boyunca milletin her derdinde yanlarında olduklarını ifade ederek, her felakette, her sıkıntıda milletin yanına koştuklarını, bundan sonra da her daim milletin yanında olacaklarını belirtti.

Kurum, "Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum. İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.