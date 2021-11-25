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Bursa'da kanalizasyon kapağını çalan hırsızlar sonra bakın ne yaptı?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kanalizasyon kapağını çalan hırsızlar sonra bakın ne yaptı?

Bursa’da kanalizasyon kapağını çalan hırsızlar, kimse düşmesin diye kanalın üzerini tahtayla kapattı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi iki kişi, kanalizasyon kapağını gözlerine kestirdi.

Güvenlik kamerasını fark etmeyen hırsızlardan biri, kapağı yerinden çıkartıp, yuvarlayarak çaldı. Diğer şahıs ise boşalan kapağın yerine kimse düşmesin diye tahta koydu. 

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