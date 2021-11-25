Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan bomba AK Parti kulisi! 'Erken seçim 2022 Kasım'ında'

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan dün "Erken seçim yok. Seçim 2023'te olacak" dedi. Ancak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında" diye yazdı...

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti içinden erken seçim kulisi verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yapacaklarını duyurduğu mitinglerle "seçimi zorlamayı amaçladıklarını" söyleyen Sarıkaya, AK Partililer arasında ise daha ağırlıklı beklentinin 2022 Kasım olduğunu yazdı. İşte Muharrem Sarıkaya'nın köşesinden ilgili bölümler...

Mart 2022'den önce seçim ihtimali düşük

"Bir gerçek var ki Türkiye uzun süredir zaten seçim iklimine girdi… Bundan sonraki seçim erken değil, ancak zamanından bir süre önce yapılmış seçim olur… Bugün seçim kararı alınması halinde dahi, kış koşulları dikkate alındığında Mart sonundan önce seçim olması ihtimali düşüktür.

Ankara'da AK Partililerin erken seçim beklediği tarih

Seçime bir yıl kala yapılan bütün seçimler de zamanından biraz önce yapılmış seçim olarak kabul edilir. Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında…

Haziran seçimlerinin hiç biri AK Parti'ye iyi gelmedi

Muhalefet ise bunu mümkün olduğunca ilkbahara çekme gayretinde, çünkü Haziran’da yapılan seçimlerin hiçbiri AK Parti’ye iyi gelmedi. İstanbul Haziran yerel seçimi ve öncesinde Kasım seçimi ile yenilenen 2015 Haziran seçimi de bunun sağlaması…"