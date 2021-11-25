BIST 1.816
DOLAR 12,03
EURO 13,51
ALTIN 698,04
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ ve 2 PKK'lı yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ ve 2 PKK'lı yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 DEAŞ ile 2 PKK üyesinin yakalandığını açıkladı.

Abone ol

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi! 6 Aralık'ta yürürlüğe girecek
İtalya'da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi! 6 Aralık'ta yürürlüğe girecek
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
EPDK'dan 'akaryakıt zammı' açıklaması
EPDK'dan 'akaryakıt zammı' açıklaması
Mücahit Birinci kimdir aslen nereli eşi ve çocukları
Mücahit Birinci kimdir aslen nereli eşi ve çocukları
Bakan Dönmez açıkladı Fatih için bir arama kuyusu daha kazılacak
Bakan Dönmez açıkladı Fatih için bir arama kuyusu daha kazılacak
Un ve makarna fiyatları uçacak bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Un ve makarna fiyatları uçacak bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Doğu ekspresi bileti alma 2021 biletler kaç para?
Doğu ekspresi bileti alma 2021 biletler kaç para?
Bursa'da liseli kayıp kızlardan 4 gün sonra haber geldi
Bursa'da liseli kayıp kızlardan 4 gün sonra haber geldi
4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanığın beraatine itiraz
4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanığın beraatine itiraz
İzmir'de göğüs ağrısı diye gitti! Gerçeği duyunca şok oldu: Şans eseri yaşıyormuşum
İzmir'de göğüs ağrısı diye gitti! Gerçeği duyunca şok oldu: Şans eseri yaşıyormuşum