Bakan Dönmez açıkladı Fatih için bir arama kuyusu daha kazılacak

Bakan Fatih Dönmez açıklamasında "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı planlıyoruz." dedi.

Abone ol

"(Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve Haziran-Temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak İnşallah."

"Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık."

"2020 yılında; 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdik. Toplamda 880 milyon 713 bin 398 TL’lik devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdık."