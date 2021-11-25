BIST 1.816
DOLAR 12,08
EURO 13,56
ALTIN 692,32
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021 cezaevi açık görüş tarihi

Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021 cezaevi açık görüş tarihi

Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde açık görüşler uzun bir süredir gerçekleştirilemiyordu. Bilim Kurulu'ndan çıkan kararlar doğrultusunda açık görüşler yeniden başlıyor. Peki, açık görüşler ne zaman başlıyor?

Abone ol

Yakınları cezaevlerinde tutuklu olan birçok vatandaş açık görüşler ne zaman başlayacak araştırması yapmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir açık görüş olmuyordu. Bilim Kurulu açıklaması sonrasında cezaevlerinde açık görüş olayı yeniden gündem oldu.  Peki, açık görüşler ne zaman başlıyor? 

Bilim Kurulu ardından yapılan yazılı açıklamada, ''Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır.''  ifadesi yer almıştı. Açıklamanın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konu hakkında detayı paylaştı.

Açık görüşler ne zaman başlayacak: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açık görüşler hakkında, ''Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak.'' dedi.

14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ ve 2 PKK'lı yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ ve 2 PKK'lı yakalandı
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
İtalya'da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi! 6 Aralık'ta yürürlüğe girecek
İtalya'da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi! 6 Aralık'ta yürürlüğe girecek
Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Mücahit Birinci kimdir aslen nereli eşi ve çocukları
Mücahit Birinci kimdir aslen nereli eşi ve çocukları
Kırıkkale'de polisin gözünden kaçmadı! Araç motorundan tarih çıktı
Kırıkkale'de polisin gözünden kaçmadı! Araç motorundan tarih çıktı
Un ve makarna fiyatları uçacak bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Un ve makarna fiyatları uçacak bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Doğu ekspresi bileti alma 2021 biletler kaç para?
Doğu ekspresi bileti alma 2021 biletler kaç para?
Bursa'da liseli kayıp kızlardan 4 gün sonra haber geldi
Bursa'da liseli kayıp kızlardan 4 gün sonra haber geldi
4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanığın beraatine itiraz
4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanığın beraatine itiraz