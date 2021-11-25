Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021 cezaevi açık görüş tarihi

Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde açık görüşler uzun bir süredir gerçekleştirilemiyordu. Bilim Kurulu'ndan çıkan kararlar doğrultusunda açık görüşler yeniden başlıyor. Peki, açık görüşler ne zaman başlıyor?

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Yakınları cezaevlerinde tutuklu olan birçok vatandaş açık görüşler ne zaman başlayacak araştırması yapmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir açık görüş olmuyordu. Bilim Kurulu açıklaması sonrasında cezaevlerinde açık görüş olayı yeniden gündem oldu. Peki, açık görüşler ne zaman başlıyor?

Bilim Kurulu ardından yapılan yazılı açıklamada, ''Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır.'' ifadesi yer almıştı. Açıklamanın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konu hakkında detayı paylaştı.

Açık görüşler ne zaman başlayacak: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açık görüşler hakkında, ''Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak.'' dedi.



14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurulmuştu.