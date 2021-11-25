Şarkıcı Şimal kimdir hastalığı nedir Şimal ne kanseri?

35 yaşındaki şarkıcı Şimal bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor. Aldığı kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinden olumlu yanıt aldığını belirten Şimal sağlık durumu hakkında konuştu. Güzel haberi veren Şimal'in hayatı merak konusu oldu. Peki Şimal kimdir, aslen nereli, aslen nereli, sevgilisi kimdir?

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Bir süre önce meme kanseri teşhisi konan ve tedavi gören ünlü şarkıcı Şimal sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yaşadıklarını anlatan Şimal, olması gereken son bir ameliyat kaldığını belirtti. Sevenleri bu duruma sevinirken, şarkıcıya kısa sürede iyileşmesi için dua ettiklerini belirtti. Peki şarkıcı Şimal kimdir? İşte şarkıcı Şimal'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...

Meme kanserine yakalanan ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçiren genç şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şimal, patoloji sonucunun geldiğini ve sonuçların tertemiz çıktığını duyurdu.

Dualarım Kabul Oldu: Geçtiğimiz aylarda hastalığı yendiğini açıklayan Şimal, son bir ameliyatının kaldığını duyurmuş, sevenlerini umut dolu bir bekleyişe sokmuştu. Şimal, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba, çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var. Gece gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Patoloji sonucumuzu bekliyorduk ve patoloji sonucumuz geldi: Tertemiz...

Herkese Teşekkür Ederim: Duygulandığı için sözlerine devam etmekte zorlanan Şimal, ''Gözyaşıma, acıma, mutluluğuma ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim'' dedi. Hastalık sürecinde 43 kiloya kadar düşen Şimal, ''Dışımı süslerken içimi unutmuşum'' diyerek, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmıştı.