Mutfak tüpüne bir ayda 4 kez zam 200 lirayı buldu

Türkiye'de birçok kişinin mutfakta kullandığı 12 kilogramlık mutfak tüpüne son bir ayda 4 kez zam geldi. Eylül ayında 150 TL olan tüp, Ekim ayında 164 TL, Kasım ayında ise 200 TL'ye kadar çıktı.

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Tüp gaza son bir ayda üst üste gelen zamlara Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yurttaşlar tepki gösterdi. Tüp gaz satıcıları ise gelen zamlardan dolayı yurttaşların zorlandığına işaret etti.

10 yıldır tüp bayiliği yaptığını belirten Eyüp Saraç, "Son bir ay içerisinde tüp fiyatlarına 3-5 defa zam geldi ve 185-200 TL civarına ulaştı. Vatandaşın alım gücü tabii ki düşük. Arayıp fiyatları soruyorlar sonra borca talep ediyorlar. Şu anda dediğim gibi fiyatlar yüksek, satışlarda düşüş oluyor" dedi.

"Esnaf olarak rahatsızız"

Saraç, "Tabii ki tüp fiyatları dolara endeksli olduğu için doların ne kadar çıktığına bağlı olarak artıyor. Bu gidişat nereye kadar devam edecek mutlaka bu bir sonu olacaktır ama ne zaman olacak onu bekliyoruz” diye konuştu.

Arif Kocaman, esnaf olarak zor durumda olduklarını belirterek, "Ben esnafım işte burada tüp fiyatları çok yükseldi ondan dolayı ocak yanıyor gördüğünüz gibi. Bu durumdan çok rahatsızız, bütün esnaf olarak hepimiz rahatsızız. Bir an önce buna bir el atılmasını çok istiyoruz" diye konuştu.

"Tüp nerdeyse yüzde 100 pahalandı"

Tüp satın almak için bayiye gelen Halil Acarca ise, tüpü hem evde hem de iş yerinde kullandıklarını ifade ederek, artan fiyatlar nedeniyle kullanamaz hale geldiklerini söyledi.

"Tüp nerdeyse yüzde 100 pahalandı, kullanamaz hale geldik" diyen Acarca, "Doğalgaz da geldi doğalgaz da alamıyoruz yani ne olacak bu milletin hali?" diye sordu.

Yurttaş Zeliha Şahin, 200'ü liraya ulaşan tüp fiyatlarına tepki göstererek, "Param da yok biz tüpü nasıl alacağız? Bir gelirim yok, bir şey yok" sözleriyle isyan etti.