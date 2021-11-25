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İstanbul metrosundaki saldırıyla ilgili açıklama! Güvenlik gelmemişti İBB duyurdu

İstanbul metrosundaki saldırıyla ilgili açıklama! Güvenlik gelmemişti İBB duyurdu

KADIKÖY-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırı olayına ilişkin İBB'den de bir açıklama geldi. Sözcü Murat Ongun, metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla "Suratını keserim" diye tehdit eden saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini, metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili de inceleme başlatıldığını duyurdu. 

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir." ifadesini kullandı. 

GÜVENLİK GELMEDİ

Metrodaki bıçaklı saldırıda güvenlik çağrılmış ancak kimse gelmemişti. Tavşantepe Metro hattında eli bıçaklı saldırganın küfür ve hakaretlerine maruz kalan kadınlardan Senanur Damgacı şunları söyledi: 

-"Güvenlik görevlilerini megafonla çağırdılar. Ancak hiçbir şekilde gelmedi. Adam indi ve kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra cevap geldi. Metro seyir halindeyken güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Ancak niye saklandı anlamıyorum, görevini suistimal ettiğini şikayet ettim. Bu insanlara gerekli donanım verilmediği için de ilgilileri şikayet etmeyi düşünüyorum."

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