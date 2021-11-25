İstanbul metrosundaki saldırıyla ilgili açıklama! Güvenlik gelmemişti İBB duyurdu

KADIKÖY-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırı olayına ilişkin İBB'den de bir açıklama geldi. Sözcü Murat Ongun, metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla "Suratını keserim" diye tehdit eden saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini, metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili de inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Kadıköy Tavşantepe Metrosu'ndaki saldırgan şahıs ile ilgili Emniyet'te işlemler devam ederken metrodaki güvenlik önlemleri ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Kadın yolcularımız başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir." ifadesini kullandı.