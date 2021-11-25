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Galatasaray'a Mostafa Muhammed şoku! şok! Sözleşmesi geçersiz açıkmaması

Galatasaray'a Mostafa Muhammed şoku! şok! Sözleşmesi geçersiz açıkmaması

Zamalek Başkanı Mansour, "Yönetici imzası olmadığı için Mostafa Mohamed'in sözleşmesi geçersizdir. Değeri de 20 milyon Euro'dur" dedi.

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Bir yıllık cezanın ardından göreve dönen Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Mostafa Mohamed'in sözleşmesi hakkında şok bir açıklama yaptı.

Dün basın toplantısı düzenleyen Mansour, "Mostafa'nın 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetici ile temsilci arasında fark var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mohamed'in değeri 20 milyon Euro'dur" dedi.

Şubat 2021'de yapılan kontrata göre sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Mısırlı golcünün bonservisini almak isterse aralık ayına kadar Zamalek kulübüne 4 milyon dolar ödemek zorunda.

Fatih Terim ne dedi?

Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mısırlı futbolcunun bonservisinin alınmasıyla ilgili sorulara, "Mostafa ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Sonucun ne olduğu, eğer uzatırsak ki niyetimiz o yönde" şeklinde cevap verdi.

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