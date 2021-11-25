CarrefourSA 2 yıl önce bayilik sistemini başlattı 2022’de 250 bayiye ulaşacak

Küçük esnafa destek vermek için 2 yıl önce başlattıkları bayilik sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, 2022 yılında 250 bayiye ulaşmak istediklerini söyledi.

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Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı Yenikapı Avrasya Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. Türkiye franchise sektörünün nabzının attığı ve 28 Kasım'a kadar devam edecek fuarda CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum da süpermarket zincirinin bayilik sisteminde gelinen son nokta ve hedefleri hakkında açıklamalar yaptı.

Batum, CarrfeourSA’nın Türkiye’de 30 yıllık bir tecrübeye sahip olduğuna dikkat çekerek, “Biz tecrübelerimizi bayilerimize aktarmak gibi yeni bir misyon edindik. 2 sene içerisinde yaptığımız çalışmalarda 40’tan fazla şehirde 750 mağazamızın 60 tanesi bayilik modeliyle çalışıyor. Bu bayilerimiz Türkiye’nin 15 farklı şehrinde ama önümüzdeki yıl yaklaşık 250 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

BAYİLERİMİZE KATMA DEĞER YARATIYORUZ

Bayilere katma değer sağladıklarına dikkat çeken Batum, “11 depodan Türkiye’nin her yerine ulaşılabilir, çok kuvvetli bir satın alma hacmi var. IT, lojistik alt yapısını bayilerimize hizmet bedeli almadan sunuyoruz. Semtimizdeki çalışanlarımız bu kurumsal altyapı altına girerek bizim kuvvetli kaslarımızdan faydalanıyorlar. Kazan kazan ilişkisi kurup bayilerimizle uzun bir yola çıkıyoruz” diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLER ÖN PLANDA

Bayilerin bir kısmında kadın girişimcilerin yer aldığına dikkat çeken Batum, “60 bayimizin 11-12 tanesi kadın girişimci. Bunun artmasını umuyoruz. Türkiye’nin her yerinden bize çok fazla talep geliyor. Ne kadar çok kadın girişimci gelirse bundan o kadar büyük mutluluk ve gurur duyarız. Bizim de halihazırda çalışanlarımızın yüzde 40’ı kadın. Bu da bizim güçlü kaslarımızdan bir tanesi. Hedefimiz yüzde 50 ve daha fazlasının kadın girişimci olması” dedi.

MİNİ VE SÜPER MARKETLER İÇİN GEÇERLİ

Mini, süper, gurme ve hiper olmak üzere birçok formda olduklarına vurgu yapan Batum, “Bu formatlar içinde mini ve süper için bayilik veriyoruz. Her formatı masaya yatırabiliriz ve bayilik anlaşması yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

KURUMSAL KİMLİĞİN ALTINDA BAŞARILI OLMAYI ÖĞRENDİM

9 yıldır perakende sektörünün içinde çalışan ve market zincirinin bayiliğini üstlenen CarrfeourSA Heybeliada Mini Mağaza Müdürü Nükhet Nursen Kaplan da, “Tam sektörden ayrılmaya karar verniştim ancak 1,5 yıl önce bu zincir altına geçtik. Kurumsal bir kimliğin altında başarılı bir şekilde çalışmayı öğrendim. Hem lojistik anlamında hem ticari anlamda çok büyük destek oldular” dedi.

İŞLERİM 10 KATINA ÇIKTI

İşlerinin daha da büyümesinin sağlandığını belirten Kaplan, “Mağazamda görmediğim insanları görmeye başladım. Bir markanın insana neler kattığını, markanın değerini öğrendim. Bu marka sayesinde benim işlerim 1 katından 10 katına çıktı. Bu denli bir büyüme yaşadık” diye konuştu.

KADININ BAŞARAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK

Sektörün zorluklarından da bahseden Kaplan, “Kadınların bu sektörde yıpranma oranı da çok yüksek ama kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Bana da yapabilir misin? diye çok söylediler. Ben başardım ve kendi sektörümde çk hızlı büyüdüm. Markete kadın eli değmesi de çok başka, temizlik, düzen müşteri iletişimi açısından büyük ayrıcalık” ifadelerini kullandı.