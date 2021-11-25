AK Parti'nin yetkili ismi son anket sonuçlarını açıkladı AK Parti ve MHP'nin oy oranı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, "AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti. Cumhur İttifakı da yüzde 50+1'in üstünde bir oy ile güven ve gücü ile devam ediyor." dedi.

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir, genel merkezdeki son anket sonuçlarını A Haber canlı yayınında aktardı.

Özdemir, en marjinal şirketlerin bile anket sonuçlarında sonucun değişmediğini, CHP'nin oyunun hiç artmadığını belirtti. Özdemir, CHP-HDP ilişkisine değindi, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı, '7 ilde ortak miting' çağrısını hatırlattı. Özdemir, Kılıçdaroğlu, 'Talimatı yerine getiriyor." dedi.

Anket açıklaması: Cumhur İttifakı da yüzde 50+1'in üstünde

Muhalefetin anketlerde önde olduğunu iddia etmesi üzerine de bir değerlendirme yapan ve son anketleri açıklayan Özdemir son olarak şunları söyledi:

"AK Parti şu anda Türkiye'de birinci parti. Cumhur İttifakı da yüzde 50+1'in üstünde bir oy ile güven ve gücü ile devam ediyor. CHP'nin oy oranı da daha önce aldıkları oy oranından daha yüksek değil. En marjinal, en iyi iyimser anketleri bile böyle söylüyor.

Genel Merkezimizin yaptırdığı anket sonuçları var. Bağımsız kuruluşlarla da anket yaptırıyoruz. Buradan aldığımız verilerde vatandaşın AK Parti ve Cumhur İttifakı'na güveni ve desteği sürüyor. Beklentileri de anketlerde inceliyoruz. Gündemimizde muhalefetin ve göbek bağı Amerika'da olanların değil vatandaşımızın söylemleri var."

"Demirtaş'ın talimatını Kılıçdaroğlu yerine getiriyor"

Ekonomiyle ilgili muhalefetin eleştirilere yanıt veren Özdemir şunları söyledi:

"Mesele sadece ekonomi değil. Biden, Türkiye'de var olan unsurları harekete geçireceklerini söyledi. İktidarı alaşağı etmek için bir savaş yürütüyorlar. Türkiye sürekli bir küresel saldırı ile mücadele ediyor, bugün bunun adı ekonomik savaş. Bakın o unsurlardan biri, koronun da sözcülerinden Demirtaş, '7 bölgede halkı ayaklandırın' dedi. Kılıçdaroğlu hemen, 'Mersin'den başlıyoruz' dedi. Talimatı yere getirdi. Küresel operasyonun Türkiye'deki ayakları hemen devreye girdi. Türkiye ne zaman zora sokulmaya çalışsa bunlar hemen bir araya geliyor. Dün 10 milyar dolar bir yatırım ile Türkiye'ye gelindi. Ekim ayında cari ilk kez fazla verdi. Bunun vatandaşa yansımasını engellemek için koro hemen devreye girdi.

'Tencere, tava hep aynı hava.' der

Cumhurbaşkanımız güzel bir sözle ifade eder bunları, 'Tencere, tava hep aynı hava.' der. Şimdi başladılar. İhracata dayalı bir üretim modeli kurduk. Bu iyi sonuçlar veriyor. Bu sonuç 2023'te hayata geçtiğinde bu ülkeyi bir daha kimse durduramayacak, bunun farkındalar. Ellerindeki enstürmanların tamamı ile harekete geçtiler. Medyası olan medyası ile, parasal gücü olan parası ile, siyasal gücü olan siyaset ile, yurt dışındakiler ise algı operasyonu ile ülkenin geldiği güçlü yapıyı vatandaşa yansımadan manipüle etmeye çalışıyorlar."

Millet seçimden değil istikrardan yana

Muhalefetin erken seçim çağrılarının halkta bir karşılığı olmadığını da söyleyen Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet erken seçim istemiyor. İstemediğini 2018'de seçimi bir ssiteme bağlayarak gösterdi. Seçimler bu ülkeyi hep daha kötüye götürmüştür. Bu ülkede en fazla iktidarda 4.5 yıl kalınmış. Koalisyonlar olmuş, ekonomi hep daha kötüye gitmiş. Seçim değil, istikrar isteniyor. CHP'liler de, İYİ Partililer sahaya indiğinde, esnafın görüşünü pahalılıktan şikayet ediyorlar, iktidarı istemiyorlar diye söylüyorlar.

Biz de sahaya iniyoruz, bize ise şöyle söylüyorlar: Dünyadaki kriz ortamının, korona ile mücadelenin farkındayız. Zaman zaman pahalılıktan şikayetçiyiz ama hükümetin adımlara da inanıyoruz. Bunları hiç zikretmiyor onlar."

Kılıçdaroğlu 'adayım' diyor Akşener 'Fatih' arayışında

Millet İttifakı'nın erken seçim istemesine rağmen bir aday bile belirleyemediği sorusu üzerine bir değerlendirmede bulunan Özdemir şunları söyledi:

"İttifakın ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel bir vizyonu var. Tek bir vizyonları var, istikrarla onuı götürüyorlar. O da Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve iktidarı düşürmek. Ülke parçalanırsa parçalansın, ne olursa olsun ama iktidar devrilsin diyorlar. Her biri farklı telden çalıyorlar. Kılıçdaroğlu 'ben adayım' diyor, Akşener ise 'Fatih Sultan Mehmet' arayışında..."

"Vatandaşlarımız güçlü yapıya sahip çıksın"

Dünyanın içinde bulunduğu bir kriz durumu olduğunu, buna rağmen Türkiye'nin büyüdüğünü ifade eden Özdemir, bağımsız uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye yorumlarını hatırlattı. Özdemir şunları söyledi:

"Vatandaşımıza bizim bir tavsiye ve talimatta bulunmamız sözkonusu değil. Sadece bir ricamız var, geldiğimiz düzey, ekonomik konumu dikkate alsınlar. Dünyanın önemli finansal kuruluşları, 'Türkiye'nin makro ekonomik verileri çok sağlam, iyi bir ekonomik sistem kurdu' dediler. Bu güçlü yapıya sahip çıkmalarını diliyoruz. Bu ülke ilk defa bu güçlü vizyona sahip oldu. Kriz ortamında bütün ülkeler küçülürken, Çin ve Türkiye büyüme gösterdi. Buna sahip çıkmamız gerekir. Bunu çalkantılarla kenara atarsak, ülkenin yıllarını kaybederiz. Cumhurbaşkanımızın çabasını yok saymış oluruz. Vatandaşımız bunun faydasını görecek.