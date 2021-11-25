Hayvansever imam caminin kapılarını kedilere açtı
Kırklareli'nin Ahmetçe köyünde imamlık yapan Hüseyin Koçak, caminin kapılarını soğuk günlerde kediler için de açıyor.
Koçak, 5 yıl önce göreve başladığı köy camisinin avlusunda bir kış günü gördüğü annesiz kedi yavrularını caminin içine alarak bakmaya başladı. Bazen ezan okurken imamın yanına gelen, namaz kılan cemaatin yanında dolaşan kediler, bazen de caminin içinde oyunlar oynuyor.
Cemaatin de sahip çıkarak beslediği kediler, kışın soğuğundan camiye sığınarak korunuyor. İmam Koçak, AA muhabirine, her canlının yaşam hakkı olduğunu söyledi.
Bölgede kış şartlarının hayvanlar için zor geçtiğini ifade eden Koçak, bu zorluğu sıcak bir ortamda atlatmaları için köyün kedilerine sahip çıktıklarını belirtti.
Cemaatin de kabul etmesiyle caminin kapılarını kedilere açtığını anlatan Koçak, "Bizler de sevgili Peygamberimizin hadislerinden, büyüklerimizden duyduğumuz üzere hayvanlara, kedilere, köpeklere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onlar da can, onlar da bizim gibi canlı. Allah onlar için 'benim dilsiz kullarım' diye buyuruyor. Onlar dilsiz ama biz dilsiz değiliz, biz sağır değiliz. Onların aç olduğunu, susuz olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Merhameti, vicdanı olan herkes bizim yaptığımızı yapar." diye konuştu.