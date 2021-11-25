Starbucks'tan Türkiye'deki mağazalarını kapatıyor mu? Açıklama geldi
Starbucks Türkiye, mağazalarını kapatacağına ilişkin çıkan iddialar üzerine, bir sosyal medya kullanıcısına yanıt vererek açıklama yaptı. Starbucks, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.Abone ol
Kahve zinciri Starbucks, Türkiye'deki mağazaların kapatılacağı iddialarını yalanladı. Sosyal medyada Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını kapatacağına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Paylaşımlar üzerine, bir kullanıcının Starbucks'ın Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi. Resmi Starbucks Türkiye hesabının verdiği yanıtta, "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.