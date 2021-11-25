Fransız gazeteciden Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım! Büyük tepki topladı

Fransız gazeteci Romain Canuti, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Marsilya maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın sembolü olan aslanla verdiği poz tepki çekti.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, evinde Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grupta namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, bu akşam alacağı galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyecek. Marsilyalı gazeteci Romain Canuti, Galatasaray'ın simgesi olan aslan heykelinin üzerinde poz verdi. Zorlu karşılaşma öncesinde Fransız gazetecinin yaptığı bu hareket büyük tepki topladı. Teknik direktörlerin düzenlediği basın toplantısı sonrasında Galatasaray'ın sembolü olan aslanla poz veren Romain Canuti, sosyal medya hesabından ‘Aslanı evcilleştirdim’ paylaşımını yaptı.