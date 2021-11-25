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Bismil Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol'dan rüşvet iddialarına yalanlama

Bismil Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol'dan rüşvet iddialarına yalanlama

DİYARBAKIR Bismil Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, rüşvet karşılığı kaçak inşaatlara göz yumduğu iddialarını yalanladı.

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Diyarbakır'ın Bismil İlçesi, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Yağmur ile birlikte kaçak inşaatlar yaptırdığı ve rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili sitemize açıklama yaptı. 

İnternethaber'de yer alan iddiaları yalanlayan Akyol, açıklamasında "Belediyemiz ilgili birimleri ve yetkilileri tarafından söz konusu ilçe sınırları içerisinde imar hukukuna aykırı olarak ifade edilen ruhsatsız yapıların yanı sıra ruhsat ve ruhsat eklerine , imar planına, sağlık ve fen kurallarına aykırı yapıların tespit edilmesi halinde  İmar Mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddesine göre ceza hükümleri uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

İşte yapılan o açıklama:

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