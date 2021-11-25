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Manas Üniversitesi'nin maskotu 'Kırpık'a oy hakkı

Manas Üniversitesi'nin maskotu 'Kırpık'a oy hakkı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin maskotu "Kırpık"a toplantılarda oy hakkı verildi.

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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin maskotu "Kırpık", zamanını her gün Rektörlükte geçiriyor.

"Kırpık", bugün üniversitenin iletişim stratejilerinin görüşüldüğü toplantıya Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın makam aracıyla geldi. Prof. Dr. Ceylan, "Bugünkü toplantıya katılma arzusunu iletti. Biz de katılma arzusunu kabul ettik. Toplantıyı Kırpık ile yapacağız" dedi.

Rektör Alpaslan Ceylan’ın başkanlığındaki toplantıya, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk ile üniversitenin medya merkezi MEDIAMANAS’ın Müdürü Dr. Bülent Namal katıldı.

Kampüste kediler ve köpekler de huzurlu

İki dost ve kardeş ülke Kırgızistan ile Türkiye’nin sağladığı geniş imkanlarla öğrencilerine çok nitelikli bir yükseköğrenim görme fırsatı veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan’ın tek kampüs üniversitesi.

Kampüs, öğrencilere olduğu kadar tüm Manaslıların neşesi olan kedilere ve köpeklere de huzurlu bir yaşam imkanı sunuyor.

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