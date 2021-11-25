Eskişehir'de evinin önünde öldürdü! Son sözü: Annemle ilişkisini...

ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesinde annesiyle ilişkisi olduğu öne sürülen Sezai Salık’ı av tüfeğiyle kasığından vurarak öldüren sanık, ‘kasten öldürme ve hakaret’ suçlarından iyi hal indirimi ile 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yasin B., zanlının annesi tutuksuz yargılanan sanık Hatice B., maktul Sezai Salık’ın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. ‘Kasten öldürme, mala zarar verme, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme’ olmak üzere toplamda 4 suçtan yargılanan sanık Yasin B., savcının esas hakkındaki mütalaasına itiraz ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mütalaada ‘suçu üstlenme’ suçundan beraatı istenen sanık Hatice B., mütalaanın kendisiyle ilgili olan kısmına katıldığını, oğluyla ilgili kısmına ise katılmadığını belirtti.



Karardan önce son savunmasını yapan sanık Hatice B. “Asıl mağdur biziz. Sezai beni eve sürükledi. İlişkimizin olduğunu hiç inkâr etmedim. Önceden 10 kişi biliyorsa şimdi bin kişi biliyor. Beraatımı talep ediyorum” sözlerini kullandı. Karar öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Yasin B. maktulü öldürme amacının olmadığını belirterek, “Ben Sezai’ye zarar vermek isteseydim, daha önceden de verirdim. Böyle bir amacım yoktu. Annemle Sezai’nin ilişkisini olaydan biraz önce öğrenmiştim. Pişmanım” dedi.



26 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Hatice B.’nin ‘suçu üstlenme’ suçundan beraatine karar verdi. Heyet, 4 farklı suçtan yargılanan tutuklu sanık Yasin B. hakkında iyi hal indirimi uygulayarak ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl ve ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Yasin B. toplamda 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi’nde 20 yaşındaki Yasin B., evlerinin önünde olan 50 yaşındaki annesi Hatice B.’yle ilişkisi olduğu iddia edilen 49 yaşındaki Sezai Salık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yasin B., av tüfeğiyle Salık’a ateş etti. Salık olay yerinde hayatını kaybederken, Yasin B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gencin ağabeyi 23 yaşındaki U.B. ile annesi Hatice B. de gözaltına alındı. Anne ile ağabey, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Yasin B. çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Yasin B. ve annesi Hatice B. hakkında Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.