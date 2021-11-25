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AB 5-11 yaş çocuklara aşıyı onayladı İki doz yapılacak

AB 5-11 yaş çocuklara aşıyı onayladı İki doz yapılacak

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu, BioNTech-Pfizer'in Kovid aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için kullanılmasını onayladı.

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Avrupa İlaç Kurumu (EMA), AB'de 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech-Pfizer aşısının ilk dozunun yapılmasının önünü açtı. Avrupa Komisyonu'nun da onay vermesinin ardından Kovid'e karşı aşılama programının çapı 5-11 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yetişkin dozunun üçte birini alacak 5-11 yaş arası gruba da diğer gruplar gibi üç hafta arayla iki doz uygulanacak.

Çocuk aşılarının ilk dozları 20 Aralık'tan itibaren AB çapında tedarik edilecek.

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