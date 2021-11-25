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Dünyanın en derin metrosu! Merdivenlerden inme süresi 5 dakikayı buluyor

Dünyanın en derin metrosu! Merdivenlerden inme süresi 5 dakikayı buluyor

Ukrayna'daki Arsenalna metro istasyonu "dünyanın en derini" olarak değerlendiriliyor. İsmini civardaki silah fabrikasından alandan istasyon, 105,5 metre derinliğiyle nükleer savaş tehdidine karşı sığınak olarak da planlanmış.

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 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Soğuk Savaş döneminde nükleer saldırılara karşı sığınak olarak da inşa edilen Arsenalna, "dünyanın en derin metro istasyonu" olarak değerlendiriliyor.

Kiev metrosu, eski Sovyetler Birliği'nde Moskova ve Saint Petersburg'dakilerden sonra inşa edilen 3. metro oldu.
Sert kış ikliminde şehirdeki en önemli ulaşım aracı olan metro ağı, ulaşımın yanı sıra Soğuk Savaş döneminde nükleer savaş tehdidine karşı derin istasyonlarıyla sığınak olarak da düşünülmüş.

Senede 480 milyondan fazla yolcu taşıyan Kiev metrosu, 1960'da kırmızı hat olarak 5 istasyonla başladı.
Bugün bu metro ağı kırmızı, yeşil, mavi olarak 3 hatla 67 kilometre uzunluğa ve 52 istasyona ulaştı.

Özellikle "Stalinist" stilde inşa edilen ilk istasyonlar, zengin dekorlarıyla yolcuların ilgisini çekiyor.
Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra istasyonlardaki komünist çağrışımlı isimler ve dekorlar değiştirilmeye başlandı.

İsmini civardaki silah fabrikasından alandan Arsenalna, 105,5 metre derinliğiyle dünyanın en derin metro istasyonu olarak değerlendiriliyor.
Metroda yürüyen merdivenlerden inme süresi yaklaşık 5 dakikayı buluyor.

"Dünyanın en derin istasyonu"

Kiev Metro Genel Müdür Yardımcısı Natalya Makogon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyonun ilk inşa edilen 5 istasyondan biri olduğunu kaydetti.
Metronun, komünist dönemde toplu taşımanın yanı sıra istasyonlarındaki dekorlarla propaganda aracı olarak da işlevinin bulunduğuna dikkati çeken Makogon, istasyonların, Soğuk Savaş zamanında nükleer tehdide karşı da derin inşa edildiğini vurguladı.

Arsenalna'nın "dünyanın en derin metro istasyonu" olarak değerlendirildiğini ve eşsiz olduğunu ifade eden Makogon, "Bazı kapalı ülkelerde daha derin istasyonlar olduğuna dair bazı bilgiler var ancak konuya ilişkin henüz resmi bir tasdik almadık." diye konuştu.

Makagon, dönemin teknolojisi göz önüne alındığında konumu ve derinliği nedeniyle istasyonun iç bölümünün şehirdeki diğerleri kadar geniş olmadığını belirterek "İstasyona pek çok ziyaretçi gelip ne kadar derin olduğunu görmek için iniş ve çıkışının kaç dakika olduğunu hesaplıyorlar." ifadelerini kullandı.

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