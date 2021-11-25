Abdurrahman Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' yazısı için ceza! AK Parti'ye tazminat ödeyecek

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren yazısı nedeniyle açılan davada karar duruşması görüldü. Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından 100 bin TL cezaya mahkum edildiğini duyurdu:

"Mahkeme "Akp'nin Papatlayaları" yazısından dolayı 100.000 TL manevi tazminatın Adalet ve Kalkınma Mahkemesine ödenmesine hükmetmiştir."

Ne olmuştu?

Yeni Akit gazetesi yazarı Dilipak, 2020 yılında yayınlanan yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!"