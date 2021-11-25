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Esnaf camına öyle bir şey astı ki gören itiraz edemedi! Sosyal medya bu zammı konuşuyor

Esnaf camına öyle bir şey astı ki gören itiraz edemedi! Sosyal medya bu zammı konuşuyor

Un ve yağ zincir marketlerde kotalı olarak satılmaya başlanmışken, pastane ve börekçiler de hammaddeye gelen fahiş zamlar sonrası ürünlerine zam yapmaya başladı. Bir börekçinin camına astığı zam duyurusu sosyal medyada TT oldu...

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Un ve yağ başta olmak üzere hammaddeye zam gelen pastane sahipleri ve börekçiler ürünlerine zam yapmaya başladı. Zammın ardından müşterilerinden tepki gelmemesi için de ilginç yöntemler üretmeye başladılar. 

Bir börekçi, müşterilerine mahçup olmamak için camına un ve yağa gelen zamları ayrıntılı olarak anlattığı kağıt astı. Börekçinin camındaki kağıda göre 3 ay önce ile bugünkü fiyatlar arasında yüzde 200 ve daha fazla artış gözüküyor.

3 ay önce ile bugünün fiyatları...

1 çuval un 3 ay önce 110 liraya satılırken bugün 375 lira olmuş. Üretimde kullanılan hambal yağının kilosu 3 ay önce 150 lira iken bugün 500 liraya yükselmiş. Boyoz yağı 3 ay önce 75 lira iken bugün 275 lira olmuş. Susamın kilosu 3 ay önce 120 lira iken, bugün 295 liraya yükselmiş. 

Neden zam yaptık açıklaması

Fiyatların altına bir de not düşen börekçi şunları yazmış: "Bu ve benzeri kullandığımız 40 çeşit hammaddeye zam gelmiştir. Sattığımız ürünlere mecburi olarak fiyat artışı yapılmıştır. Allah yardımcımız olsun..."

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