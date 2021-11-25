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Pekin ABD'nin 12 Çin şirketini daha ihracat kara listesine almasını protesto etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pekin ABD'nin 12 Çin şirketini daha ihracat kara listesine almasını protesto etti

Pekin yönetimi, ABD'nin 12 şirketi daha "ulusal güvenliğe tehdit" gerekçesiyle ihracat kara listesine almasını protesto etti.

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Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Şu Cueting, yaptığı açıklamada, kararı protesto için diplomatik kanallardan Washington'a nota vereceklerini bildirdi.

ABD'nin "ulusal güvenlik" kavramını geniş şekilde yorumlayarak gelişigüzel yaptırımlar getirdiğini ifade eden Sözcü Şu, "Karar, olgusal temelden yoksun, prosedürler şeffaf olmaktan uzak." dedi.

Şu, yeni yaptırım listesinin iki devlet başkanı arasındaki uzlaşmaya uygun olmadığını, iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmediğini belirterek, "Yaptırımlar, küresel tedarik zincirlerine ve ekonomik toparlanmaya zarar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, dün yayımladığı açıklamada, aralarında 12 Çin şirketinin olduğu 27 yabancı şirketi daha "varlık listesi" adı verilen ihracat yasaklı kuruluşlar arasına aldığını duyurmuştu.

Açıklamada, listeye alınanlar arasında Çin ordusu için teknoloji geliştiren kuantum bilişim şirketleri, yarı iletken üreticileri ve Pakistan'ın nükleer programına destek sağlayan firmaların bulunduğu belirtilmişti.

ABD'li şirketlerin varlık listesindeki şirketlere ürün ve hizmet satması, teknoloji aktarması yasaklanıyor.

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