Kadıköy metrosunda kadına bıçakla saldıran Emrah Yılmaz hakkında mahkemeden flaş karar!

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda yolculara ve bir kadına bıçakla saldırarak dehşete düşüren küfürler savuran saldırgan Emrah Yılmaz için savcı tutuklama talep etmişti. Mahkemeden tutuklama kararı çıktı. Bıçaklı metro saldırganı Yılmaz, bıçağı biletmek için yanına aldığını aslında kadının kendisine saldırdığını iddia etti. İşte akıl almaz savunma...

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Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehdit ve hakaretler savuran şüpheli Emrah Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. ile Nilgün Mihdiye Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalanan E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyette kadından şikayetçi oldu: Akıl almaz savunma!

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde Senanur Damgacı'ya elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz'ın (32) emniyette verdiği ifadede kadından şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz'ın evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için yanına aldığını söylediği, maskesiz gördüğü bir yolcuyu maske takması yönünde uyardığı sırada tanımadığı Semanur Damgacı ve annesinin kendisine hakaret ettiğini söylediği öğrenildi. Damgacı'nın kendisine döner tekme attığını öne süren şüpheli Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.

Bana döner tekme attı

Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.

Kadından şikayetçi oldu

Suçlamayı kabul etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit ve darp etmediğini iddia eden Yılmaz, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Semanur Damgacı ve Nilgün Damgacı'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Kadın savcıdan ders gibi tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmayla görevlendirilen kadın savcı, tutuklama talebinin gerekçesinde çok çarpıcı ifadeler kullandı.



Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz Saldırının sadece Senanur Damgacı'ya değil tüm kadınlara yönelik olduğunu belirten Savcı Fatmagül Yörük, saldırganın neden tutuklanması gerektiğini şöyle bildirdi:



“Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir.



Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz; kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır."



Savcı Yörük, saldırganın müşteki kadınlara saldırıda kullandığı taktirde öldürücü olacağı kesin olan bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminde bulunmasının suçun vahamet derecesini artırdığını da belirtti.





Anne ve kızı güvenliklerden şikayetçi oldu

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bıçaklı bir şahsın saldırısına ve hakaretlerine maruz kalan kadın ile annesinin emniyetteki ifadelerine ulaşıldı. Bıçaklı E.Y.’nin saldırısına uğrayan genç kadın, “Üzerime yürüdü ve benim karnıma tekme attı. Bize doğru bıçağı salladı” dedi. Saldırının hedefi olan genç kadının annesi ise “Bu şahıs trene bıçakla nasıl girdi, bunun araştırılmasını istiyorum” dedi.

Damgacı, "Güvenlikler neden müdahale etmedi?" sorusuna ilişkin de şöyle konuştu:

"Güvenlik görevlilerini megafonla çağırdılar. Ancak hiçbir şekilde gelmedi. Adam indi ve kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra cevap geldi. Metro seyir halindeyken güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Ancak niye saklandı anlamıyorum, görevini suiistimal ettiğini şikayet ettim. Bu insanlara gerekli donanım verilmediği için de ilgilileri şikayet etmeyi düşünüyorum."